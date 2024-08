Soccorritore della Croce Rossa, a 45 anni è morto Angelo Cadè

Impegnato nella Croce Rossa

«Faremo tesoro della tua umanità, del tuo rispetto nei confronti della sofferenza altrui e della tua sana ironia. Eri sempre pronto ad ascoltare e accogliere con gentilezza»

La famiglia Cadè è molto conosciuta a Rota: il nonno e il papà erano fornai in paese. «Angelo – racconta la sorella Eleonora – si era diplomato alla scuola alberghiera di San Pellegrino e per tanti anni ha fatto il cuoco in vari ristoranti. Anche ultimamente amava cucinare. Aveva fatto il servizio civile nell’associazione Croce azzurra di Almenno San Salvatore. Ha poi scelto di fare il volontario in varie Cri della provincia, sino a essere assunto in quella di Bergamo Hinterland». Proprio il presidente del Comitato di Bergamo Hinterland, Annibale Lecchi, rivolge ad Angelo il suo ricordo: «Con questa divisa ti abbiamo conosciuto e con questa divisa siamo qui a salutarti. Hai sempre creduto, onorato con passione e dedizione i sette princìpi che ci accomunano. Faremo tesoro della tua umanità, del tuo rispetto nei confronti della sofferenza altrui e della tua sana ironia. Eri sempre pronto ad ascoltare e accogliere con gentilezza. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto e che abbiamo condiviso per la Croce rossa». Saluto commosso anche da Giambattista Manzinali, responsabile della Cri Bergamo Ovest di Sant’Omobono: «Pur essendo già impegnato alla Cri di Bergamo Hinterland, hai voluto fare il volontario nella nostra Valle Imagna, dedicando una buona parte del tuo tempo libero».