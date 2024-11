A Clusone il villaggio di Greta, ricordando Matilde Lorenzi - Video

Doppio taglio del nastro a Clusone per i mercatini di Natale allestiti nella caratteristica corte Sant’Anna, dove nelle 21 casette di legno si alterneranno fino al 29 dicembre una settantina di espositori e poi il bellissimo villaggio degli elfi (ingresso libero) in uno spazio di piazza Martiri. Musica diffusa, nuove luminarie, addobbi, parcheggi già pieni al mattino e tanta gente in centro dove organizzatori e ospiti hanno dato il via ieri alle iniziative di «Tempo di…Natale» . Anche quest’anno tutto è stato curato nei minimi dettagli: «Merito del grande lavoro di squadra tra Comune, Turismo Pro Clusone, commercianti e associazioni – ha ribadito il sindaco Massimo Morstabilini–. Mercatini, elfi, tanti eventi, le vetrine dei negozi sfitti che ospiteranno i presepi, la lotteria dei commercianti. Abbiamo preparato un programma speciale per vivere un bel Natale». Ricco infatti il calendario di appuntamenti fino a gennaio. «Siamo contenti, la grande riuscita di questa edizione dei mercatini è merito dell’impegno dei tanti volontari – ha detto il presidente della Turismo Pro Clusone, Diego Percassi –. Sono 1500 le ore dedicate alla preparazione».

Date e orari

Il villaggio di Natale di Greta

Greta Ghedini col suo villaggio

E poi l’angolo del villaggio di Natale di Greta Ghidini, che la bimba di 9 anni di Cerete ha prestato per raccogliere fondi per il progetto «Matildina4Safety», in ricordo della sciatrice Matilde Lorenzi, morta a fine ottobre in seguito a una caduta in allenamento. «Quello che è successo a Matilde Lorenzi ha toccato tutti –raccontano Sara e Andrea, genitori di Greta –. Conosciamo il fidanzato, Federico. Greta ama sciare con noi e come in passato aveva prestato il villaggio per una raccolta a favore dei bambini e di un reparto ospedaliero, quest’anno ha deciso di sostenere la raccolta lanciata dai genitori di Matilde. Oggi (ieri, ndr) era molto contenta quando ha visto l’allestimento. Il suo e nostro desiderio è che tanti bimbi lo vedano e soprattutto si riesca a sensibilizzare e raccogliere fondi per aver più sicurezza sulle piste da sci».