A Valcanale la Festa della transumanza tra greggi, musica e trekking con gli asinelli

Si ripete a Valcanale di Ardesio sabato 2 e domenica 3 luglio , organizzata dall’associazione «Valcanale Team», la festa della transumanza . Una manifestazione che intende sottolineare un’attività, quella dei mandriani e dei pastori, un tempo fondamentale per la pittoresca località e che ancor oggi è importante per «mantenere in vita» le alpi pascolive di questa località.