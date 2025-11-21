Ad Alzano Lombardo torna il Factory market, il 20 e 21 dicembre

L’EVENTO. Edizione natalizia con oltre 200 progetti provenienti da tutta Italia. E poi degustazioni, workshop e momenti di condivisione, oltre a un’area dedicata ai bambini.

Allo Spazio Fase di Alzano Lombardo torna il Factory market, il 20 e 21 dicembre, con oltre 200 progetti «handmade» provenienti da tutta Italia. Un’edizione vicina al Natale che, spiegando gli organizzatori, è un invito «a considerare e comprendere la risonanza che si cela dietro gli oggetti e i prodotti che scegliamo per noi e per le persone a cui teniamo».

Infatti, oltre ad artigiani, illustratori, progetti creativi indipendenti e artisti, tornano produttori agricoli, giovani progetti dedicati al cibo, alla cura del corpo e allo stile di vita sostenibile. E non solo prodotti, ma anche momenti di condivisione, esperienze, workshop, degustazioni, viaggi visivi nelle aree dedicate all’editoria e abbracci culinari in quelle dedicate al cibo.

Iniziative enogastronomiche

Tornano anche Burricheddu, progetto di Burro Restaurant dedicato al buon vino, con una selezione di vini naturali da tutta Italia, e la Braceria milanese Acquacheta, sempre attenta a stagionalità dei prodotti e all’esperienza della condivisione. Immancabile la presenza di Bugan coffee lab, accompagnato da Bufan farina, progetto dedicato alle pizze al trancio, sfornate per tutta la durata dell’evento

E per gli appassionati di editoria non solo un’area dedicata a illustrazione, serigrafia e legatoria, ma anche due punti bookshop dislocate sui due piani, curati dalle librerie Spazio Quarenghi e Spazio Bk.

Uno spazio per i bambini