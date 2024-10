Addio banca, apre un negozio di fiori dedicato al fratello morto in montagna

Ha lasciato il posto in banca per inseguire le sue passioni e un sogno, quello di aprire un suo negozio e laboratorio floreale alle Fiorine di Clusone. Il nome scelto, «Presolana in fiore», ha un grandissimo significato per Marco Ongaro, flower designer 36enne di Clusone, noto per i suoi allestimenti floreali a matrimoni ed eventi. «Il nome dice tutto – aveva scritto Marco sui social tempo fa annunciando l’apertura del negozio in via Sales, alle Fiorine, il prossimo novembre –, non servono spiegazioni».

Dal lavoro in banca alla sua vera passione

«Quel giorno per noi, per me, tutto è cambiato – racconta Marco – e questo mi ha spinto a non attendere, a inseguire la mia passione e concretizzare il mio sogno. Dopo 17 anni in banca ho deciso di cambiare. “Presolana in fiore” è un nome dedicato a Claudio, alla sua passione per la montagna, ma ricorda anche nostro padre che era guardia forestale. E poi è un richiamo al nostro territorio». Marco sin da piccolo ha avuto una grande passione per i fiori, «ricordo che 25 anni fa andavo spesso nel giardino di Monia che c’era alle Fiorine, lì è nata la mia passione. E il primo matrimonio che ho abbellito con i miei fiori è stato proprio quello di mio fratello Claudio» ricorda Marco.

Il negozio, dove ci saranno piante e fiori ma anche oggettistica, sarà anche il laboratorio dove Marco potrà continuare a coltivare la sua passione per gli allestimenti floreali. «Per me è un sogno, un cambio di lavoro ma soprattutto un cambio di vita che mi permetterà anche di stare più vicino alla famiglia» confida Marco.