Addio a Luigi Giudici: fu presidente del Lions Club

«Era un papà premuroso, sempre presente come padre e come nonno. Aveva sempre una buona parola, un consiglio, per noi, ed era molto legato a nostra mamma, scomparsa nel 2017», lo ricordano i figli. Da sempre vicino al Cai Clusone, era stato per anni tra gli accompagnatori di «Montagna ragazzi» portando in montagna tanti giovani, e organizzatore delle gite naturalistiche dei mercoledì d’estate in cui accompagnava gli appassionati alla scoperta del territorio, illustrando con passione la flora e fauna. Ben conosceva piante e fiori che curava anche attorno alla sua baita, quella costruita con la moglie Terry, sul monte di San Lorenzo dove capitava spesso di incontrarlo.