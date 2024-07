Addio Pasini, prof e custode del bello con grande passione

La famiglia

Una figura importante per il territorio

Angelo, grande appassionato di arte locale, ha anche collaborato con monsignor Stefano Baronchelli nella stesura di alcuni libri sulle contrade ardesiane e, dal 1995 al 2003, ha rivestito la carica di presidente dell’associazione culturale «Ardes» e l’attuale presidente di «Ardes», Martino Bigoni, sottolinea in un messaggio la passione con la quale Pasini ha rivestito questa carica. Ma è stato l’insegnamento la sua grande passione. Ha infatti insegnato per parecchi anni Educazione artistica nella scuola media dell’Istituto comprensivo di Gromo. «Amava i ragazzi – ricorda una sua collega –, sapeva porger loro le sue conoscenze storico-artistiche con passione e competenza. Spesso li accompagnava in visite guidate ai monumenti e alle chiese dell’Alto Serio, convinto che la conoscenza di quanto di bello offriva la Bergamasca fosse fondamentale per la crescita culturale dei suoi studenti.