Albino, anziano di 92 anni truffato in casa da un finto tecnico del gas

Un anziano di 92 anni residente ad Albino è stato truffato lunedì 23 ottobre da un finto tecnico del gas che è riuscito a farsi pagare 140 euro in contanti prima di sparire. Il fatto è stato denunciato alla polizia locale di Albino dai familiari dell’anziano. Il truffatore avrebbe citofonato all’uomo presentandosi come un tecnico del gas incaricato dal Comune, segnalando che doveva effettuare un intervento urgente per la sostituzione di un vecchio tubo.

«Non aprite a nessuno»

L’uomo è riuscito a convincere il 92enne che lo ha fatto entrare in casa. Il truffatore, una volta entrato nell’abitazione, ha simulato l’intervento e poi ha chiesto il conto: 140 euro. L’anziano, che non si è accorto dell’inganno, ha pagato in contanti e l’uomo senza rilasciare nessuna ricevuta è sparito. «Abbiamo ricevuto la segnalazione dalla nipote del 92enne che ci ha raccontato cosa è successo – spiega il comandante Roberto Tisi –. Abbiamo invitato la famiglia a sporgere denuncia ai carabinieri per l’accaduto. L’invito, che rivolgiamo a tutta la cittadinanza, è di prestare attenzione, di chiedere di identificarsi attraverso il tesserino di riconoscimento. Ricordiamo poi che il Comune non manda incaricati e che di solito questi interventi vengono anticipati da comunicazioni delle aziende stesse. Invitiamo quindi a non far entrare nessuno in casa, se vi sono dubbi, e di contattare anche le aziende fornitrici per conferma oppure la polizia locale o il 112».