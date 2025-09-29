Albino, smantellata una banda di rapinatori: quattro arresti in Val Seriana

L’operazione è scattata lo scorso 16 settembre, quando i militari hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip. Si tratta di giovani tra i 19 e i 29 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati violenti e legati agli stupefacenti. L’ultimo a essere catturato, il 28 settembre, è stato rintracciato a Pradalunga.

Il covo in un box nel quartiere Fiorito

Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro avevano trasformato un box abbandonato nel quartiere Fiorito di Albino nella loro base operativa. Da lì pianificavano i colpi: rapine lampo, scippi e aggressioni che colpivano soprattutto anziani, donne e ragazzi.

Il modus operandi

Il metodo era sempre lo stesso: uno faceva da palo, mentre gli altri avvicinavano la vittima con una scusa banale – spesso chiedendo una sigaretta – per poi passare all'aggressione. In alcuni casi usavano una pistola, altre volte un coccio di bottiglia o semplicemente pugni e schiaffi. Alla fine sparivano con collanine, orologi, portafogli o pochi contanti.

Colpi in serie, bottino speso in serate

In nove mesi la banda ha messo a segno almeno sette colpi, tra Albino, Nembro e Ranica. Il bottino complessivo, stimato in circa 10mila euro, veniva subito speso per trascorrere serate tra bar, alberghi e divertimenti, come hanno sottolineato i magistrati nel descrivere il loro «senso di impunità».

Derubato anche un artista di strada

Tra gli episodi più gravi la rapina in un centro massaggi di Ponteranica con una dipendente immobilizzata, l’aggressione a un anziano di Nembro colpito alle spalle per strappargli l’orologio e il furto delle offerte a un artista di strada ad Albino oltre alla collanina strappata a un ragazzino di 15 anni e quella a una signora a Ranica.

Indagini ancora in corso