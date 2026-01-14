Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 14 Gennaio 2026

Ardesio, travolto dall’albero che stava tagliando: 26enne in ospedale

L’INTERVENTO. L’allarme è scattato alle 15 da una zona boschiva del paese dell’alta Val Seriana. In volo l’elisoccorso.

L'intervento dei soccorritori per l'infortunio che ha coinvolto un 26ennei ad Ardesio. Il giovane stava tagliando una pianta che gli è caduta addosso
L’intervento dei soccorritori per l’infortunio che ha coinvolto un 26ennei ad Ardesio. Il giovane stava tagliando una pianta che gli è caduta addosso

Ardesio

Si è levato in volo l’elicottero da Sondrio per soccorrere un giovane di 26 anni che si è ferito mentre stava tagliando un albero in un terreno privato ad Ardesio.

L’intervento è cominciato alle 15 di mercoledì 14 gennaio e sono state allertate anche un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’automedica da Bergamo e il Soccorso Alpino di Valbondione.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e portato in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, avrebbe riportato la frattura di una gamba.

L'intervento dei soccorsi ad Ardesio dove un giovane si è infortunato ad una gamba, investito dall'albero che stava tagliando
L’intervento dei soccorsi ad Ardesio dove un giovane si è infortunato ad una gamba, investito dall’albero che stava tagliando
L’intervento dei soccorsi ad Ardesio dove un giovane si è infortunato ad una gamba, investito dall’albero che stava tagliando
L’intervento dei soccorsi ad Ardesio dove un giovane si è infortunato ad una gamba, investito dall’albero che stava tagliando

