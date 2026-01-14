Ardesio, travolto dall’albero che stava tagliando: 26enne in ospedale

Si è levato in volo l’elicottero da Sondrio per soccorrere un giovane di 26 anni che si è ferito mentre stava tagliando un albero in un terreno privato ad Ardesio.

L’intervento è cominciato alle 15 di mercoledì 14 gennaio e sono state allertate anche un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, un’automedica da Bergamo e il Soccorso Alpino di Valbondione.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e portato in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, avrebbe riportato la frattura di una gamba.