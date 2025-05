Auto contro moto a Cazzano, grave 19enne di Casnigo

Grave incidente stradale a Cazzano Sant’Andrea intorno alle 13.30 di sabato 10 maggio: all’incrocio tra via Tacchini e via Moro un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 19 anni, in sella a una Yamaha MT09: il giovane, residente a Casnigo, è caduto a terra e, in condizioni critiche, è stato trasferito in ospedale a Bergamo, in codice rosso. Il ragazzo ha riportato un trauma all’addome e la frattura del femore.