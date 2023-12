Auto fuori strada a Nembro nella notte: Sofia muore a 18 anni, altri quattro giovanissimi feriti

Una Fiat Panda con a bordo cinque giovani a bordo, tutti tra i 17 e 19 anni , è uscita di strada nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre per cause ancora da accertare. Da una prima ricostruzione la vettura sarebbe scivolata sull’asfalto ghiacciato andando a sbattere contro un muretto di una recinzione e una centralina dell’elettricità. Erano le 2.30 su via Gavarno all’altezza della frazione Rinnovata di Nembro .

I ragazzi sono stati soccorsi e portati in codice giallo tra gli ospedali di Seriate e di Bergamo. Purtroppo Purtroppo Sofia non ce l’ha fatta: i soccorritori hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimarla, ma non c’è stato nulla fare. La ragazza era molto conosciuta anche a Scanzorosciate, paese da cui provenivano i suoi amici.