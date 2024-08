«Basta veleni e minacce», Castione commissariato

Il clima avvelenato, le lettere anonime, l’ultima «intimidatoria» ricevuta mercoledì mattina in municipio: questi fattori sarebbero la motivazione principale che ha spinto sindaco e consiglieri del gruppo di maggioranza «Impegno democratico» di Castione della Presolana a dimettersi. Castione resta quindi senza sindaco e senza Consiglio, e da settembre anche senza presidente di Visit Presolana, nel pieno dell’estate mentre ai piedi della Presolana potrebbero essere fino a 40mila le presenze nel mese di agosto.

Nominato il commissario

La Prefettura giovedì 1° agosto, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, ha nominato il viceprefetto Iole Galasso con i poteri di sindaco, giunta e Consiglio.

Il viceprefetto Iole Galasso A presentare le dimissioni mercoledì 31 luglio sono stati l’ormai ex sindaco Angelo Migliorati (primo cittadino per quattro mandati, l’ultima nell’ottobre 2021) e i consiglieri Sabrina Battaglia (ex vicesindaco), Serafino Ferrari, Guerino Ferrari, Andrea Sorlini, Francesco Pasinetti, Riccardo Medici e Maria Luisa Tomasoni. Si erano già dimessi due consiglieri, mentre quattro - Fabio Ferrari, Nicola Ferrari, Fabio Migliorati, Evelin Sozzi - a febbraio sono passati all’opposizione con il «Gruppo Misto Lega – Area moderata». Il commissario prefettizio traghetterà il Comune verso le prossime elezioni a primavera 2025.

«Clima avvelenato»

La vicesindaca di Castione Sabrina Battaglia, conferma le motivazioni condivise nel comunicato del 31 luglio: «Il clima avvelenato che si era creato, come abbiamo scritto, è stato il motivo che negli ultimi giorni ci ha spinto a presentare le dimissioni – ha detto – mercoledì mattina in Comune è giunta una lettera intimidatoria, nuovamente anonima come alcune precedenti, per le quali, come per questa, è stata sporta denuncia contro ignoti. Avevamo già deciso di dimetterci, ormai non c’erano più le condizioni per lavorare serenamente. Ma è stata comunque una decisione sofferta, unanime ma sofferta. Il gruppo era unito, avevamo voglia di fare, c’erano progetti e lavori da concludere. Nella prossima variazione di bilancio avevamo inserito opere di completamento della palestra del nuovo polo scolastico e arredi, ma anche la riqualificazione di Bratto e della via Pio XI».

Nel frattempo il sindaco Angelo Migliorati ha anche cancellato (o reso privato nel caso di Instagram) il suo profilo social su Facebook e da parte sua nessun commento dopo la nota in cui annunciava le dimissioni.

Il comunicato dell’opposizione

Dopo il silenzio del primo giorno, il gruppo di opposizione ha invece voluto commentare, condividendo un comunicato: «Non possiamo ignorare che l’Amministrazione uscente ha spesso utilizzato toni duri e polemici nei confronti del nostro gruppo – scrivono – dimostrando una scarsa propensione al dialogo costruttivo: a testimonianza di ciò è significativa la convocazione di un solo Consiglio comunale nel 2024». Il gruppo poi prosegue dicendo di prendere atto delle dimissioni «con la consapevolezza che l’operato dell’Amministrazione uscente lascia il Comune in una situazione che richiede un’immediata inversione di rotta, con diverse problematiche critiche da affrontare e non risolte – scrivono–. L’avanzo di amministrazione di tre milioni e 200mila euro nel bilancio 2023 (mercoledì il gruppo “Impegno democratico” aveva scritto 2,5 milioni di euro, ndr), lungi dall’essere un successo, è la prova tangibile di un’incapacità di tradurre le risorse in servizi e progetti concreti per i cittadini».

Il presidente di Visit Presolana