Castione, si dimettono sindaco e maggioranza: «Macchina del fango»

A Castione della Presolana decade il Consiglio comunale: mercoledì 31 luglio il sindaco e i consiglieri del gruppo di maggioranza «Impegno Democratico» si sono dimessi. Per il Comune si prospetta quindi, probabilmente già da giovedì 1° agosto, il commissariamento.

L’annuncio

L’annuncio è stato diffuso mercoledì dal gruppo «Impegno Democratico» con un comunicato stampa siglato da tutti i componenti: l’ormai ex sindaco Angelo Migliorati, gli assessori e consiglieri Sabrina Battaglia, Serafino Ferrari, Guerino Ferrari, Andrea Sorlini, Francesco Pasinetti, Riccardo Medici e Maria Luisa Tomasoni (assessore esterno). Le dimissioni pare siano state protocollate nel pomeriggio di ieri. Nel comunicato il gruppo fa riferimento al clima teso degli ultimi mesi, in particolare dopo l’uscita dal gruppo di maggioranza di quattro consiglieri (di cui due assessori) e le dimissioni di due di loro. In questi giorni, dopo le interpellanze dell’opposizione sulla mancata attivazione della navetta estiva, era attesa anche la convocazione del Consiglio per l’approvazione degli equilibri di bilancio dopo l’unico Consiglio del 2024, a fine aprile.

«Si è venuto a creare in paese e all’interno della macchina amministrativa un brutto clima, che ci impedisce di amministrare con serenità il Comune» «In questi ultimi sei mesi – si legge nel comunicato diffuso ieri sera dai dimissionari – in coincidenza con l’uscita dal gruppo di maggioranza dei consiglieri della Lega Fabio Ferrari, Fabio Migliorati, Nicola Ferrari ed Evelin Sozzi, è partita una vergognosa macchina del fango fatta di dicerie, di denigrazioni e di decine di lettere anonime, che hanno colpito e infamato amministratori, dipendenti comunali, imprenditori e tante altre persone. Si è venuto a creare in paese e all’interno della macchina amministrativa un brutto clima, che ci impedisce di amministrare con serenità il Comune». Il riferimento è alle tante lettere anonime circolate in questi mesi, che hanno colpito diverse persone anche esterne all’amministrazione.

«Lasciamo un Comune in ottima salute finanziaria – prosegue la nota della ormai ex maggioranza – con un avanzo di amministrazione di ben 2,5 milioni di euro e 8 milioni di euro di opere pubbliche in corso di realizzazione, tra cui ci piace ricordare il nuovo polo scolastico, l’efficientamento di tutta la pubblica illuminazione, gli interventi per la salvaguardia dei boschi e per il mantenimento dell’ambiente, l’approvazione di un Pgt che salvaguarda il territorio, la costante attenzione alla qualità dei servizi sociali erogati ai cittadini, la continua promozione della cultura e la valorizzazione della biblioteca, il forte incremento delle presenze turistiche sancito dall’ottenimento della Bandiera arancione, la riscoperta archeologica del Castello, il sostegno alle associazioni e alle parrocchie, la progettazione per la valorizzazione delle vie Pio XI, Confalonieri e Donizetti».

Si dimette anche il presidente di Visit Presolana

Ed è proprio il «clima avvelenato» ad aver indotto anche il presidente di Visit Presolana (l’associazione che si occupa della promozione e accoglienza turistica a Castione), Pietro Beretta, a rassegnare le dimissioni, che saranno effettive però dal 1° settembre per consentire almeno di portare a termine la stagione. «Per un senso di responsabilità – spiega Beretta – garantirò il mio impegno per portare avanti fino a fine agosto il programma estivo e quanto già concordato e in essere».