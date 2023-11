Blitz con il coltello a Casnigo, è in carcere il rapinatore solitario

La testimonianza della commessa minacciata

Il fatto è avvenuto poco dopo le 18, nell’ultima ora di attività prima della chiusura. «Quando mi si è avvicinato – spiega la donna – avevo capito chi fosse, nonostante il volto coperto, perché gli ho riconosciuto gli occhi e la voce. È italiano, ma non della zona, venuto ad abitare qui non so di preciso quando, ma gira in paese da più di un anno. Mi è venuto da chiedergli se stesse scherzando, ma la risposta era in quell’arma: una lama da 10 centimetri, non un utensile da cucina». «Sul momento, intimorita, ho finto uno svenimento – continua –, mentre lui, tranciati i fili, portava via l’intero box. Ma appena l’ho visto scappare non mi sono persa d’animo e l’ho inseguito in strada. I passanti e i clienti del bar vicino, udendo le mie urla, mi hanno aiutata. Lui a quel punto si è rifugiato in una via a fondo chiuso e l’abbiamo fermato».