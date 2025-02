Brucia una villetta a Villa d’Ogna, famiglie evacuate - Foto e video

Cinque squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga sono state impegnate dalle 20 di lunedì 3 febbraio per cercare di spegnere un incendio in un’abitazione a Villa d’Ogna, a confine con Piario. Il rogo era molto vasto ed è divampato in una villetta di testa di via XXV Aprile. In fiamme il tetto, il fuoco e il fumo erano visibili anche a distanza.