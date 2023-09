Cade dalla moto a Castione, muore 49enne

Tragico incidente a Castione della Presolana: intorno all 14.30 di sabato 2 settembre un uomo di 49 anni in sella alla sua moto è caduto. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente: dalle prime informazioni pare che l’uomo, di Barzana, stava salendo con la moto verso il passo quando ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato e caduto in una valletta, all’altezza di via Privata Glér.