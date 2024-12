Carambola tra tre auto sulla statale 671: traffico in tilt e cinque feriti

Traffico in tilt, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre, lungo la strada strada statale 671 della Val Seriana, per un incidente avvenuto a Nembro. Nella carambola sono rimaste coinvolte tre vetture. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17,30, poco più a sud del cavalcavia su via Marconi, per cause ancora in fase d’accertamento. Cinque le persone coinvolte, tra cui tre donne di 58, 64 e 88 anni: nessuno di questi soggetti sarebbe in pericolo di vita.