Cascate del Serio, sabato spettacolo notturno

Visto il suo particolare fascino e le numerose presenze che fa generalmente registrare, l’evento può essere considerato il più importante dell’intera stagione in Alta Val Seriana. Dal punto di vista logistico sono due gli aspetti che richiedono la massima attenzione organizzativa: la gestione dei parcheggi, da sempre demandata all’Associazione giovani, e il lavoro svolto dalla Croce Blu di Gromo. Oltre al presidio sanitario (in sinergia con la Delegazione orobica del Soccorso alpino), già dal primo pomeriggio alcuni volontari saliranno in quota per posizionare i singoli moto-fari nei pressi dall’Osservatorio floro- faunistico, per poi orientarli in direzione del triplice salto.