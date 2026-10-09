Cascate del Serio, ultimo salto con la Sagra dei sapori domenica 11 ottobre
LA MANIFESTAZIONE. Il triplice salto a chiusura della stagione: l’acqua verrà liberata dalle paratie della diga del Barbellino, a Valbondione, tra le 11 e le 11,30.Lettura 1 min.
Valbondione
Domenica 11 ottobre a Valbondione quinta e ultima apertura stagionale delle cascate del Serio. L’acqua verrà come sempre liberata dalle paratie della diga del Barbellino tra le 11 e le 11,30 prima di compiere il triplice salto di 315 metri.
Spettacolo con sagra
La raccomandazione principale è quella di giungere in paese con discreto anticipo in modo di poter beneficiare dei parcheggi più vicini all’imbocco dei sentieri che conducono in quota.
Quello delle cascate non sarà l’unico evento in programma poiché per l’intera giornata, nel piazzale del centro sportivo, si terrà la Sagra dei sapori con la possibilità di gustare casoncelli, polenta, salamelle, formaggi e caldarroste.
Il programma della kermesse
Si inizierà alle 10 con le esposizioni di artigiani e hobbisti, prodotti tipici e servizio ristoro grazie ai commercianti ed associazioni di Valbondione.Ci sarà poi la possibilità di fare una passeggiata con gli asinelli grazie all’associazione Asnarea e assistere alla dimostrazione della mungitura con l’azienda agricola Mustacc; nel pomeriggio laboratorio sul formaggio con l’azienda agricola Laura Baronchelli, la piscina di mais per i più piccoli e musica country con esibizioni di ballo.
C’è anche il murale
In via delle Valli a Bergamo l’artista spagnola Lidia Cao ha deciso di dipingere lo spettacolo delle cascate del Serio
L’iconica figura delle cascate del Serio da alcuni giorni ha trovato spazio anche su un grande murale (di oltre 120 metri di lunghezza) che l’artista spagnola Lidia Cao ha deciso di dipingere sul muro del viadotto nei pressi del rondò delle Valli a Bergamo, ben visibile a quanti raggiungono la città scendendo dalla Valle Seriana.
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