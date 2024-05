Casnigo, aggredisce la compagna: grave giovane di 24 anni

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno nei pressi di via Carrali, in una zona impervia, dove la giovane è stata soccorsa dal 118 che ha inviato sul posto l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso. Intervenuti anche il soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre appunto ai carabinieri. Ancora pochi i dettagli su quanto avvenuto: le condizioni della giovane sarebbero gravi, la 24enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Dalla prima ricostruzione, inizialmente la donna sembrava fosse caduta. Dalle indagini, sempre dalle prime informazioni, risulta invece che la 24enne sia stata ferita a coltellate.