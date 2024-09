Cavalli, asini, laboratori e degustazioni. A Clusone e Branzi si celebrano le tradizioni

Cavalli, pony, asini, avicoli ornamentali, conigli e galline saranno protagonisti della 72esima mostra zootecnica di Clusone che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 settembre alla Casa dell’Orfano, nella Pineta di Clusone. Annullato il programma del lunedì, da sempre giornata dedicata alla mostra bovina e della pecora bergamasca, viste le restrizioni per la Blue tongue.

La mostra zootecnica, ad ingresso libero, è organizzata da AssoMostre con il Comune di Clusone e la Comunità montana Valle Seriana. Attese migliaia di persone tra appassionati e famiglie, la fiera è infatti una vetrina per il settore ma anche un evento per famiglie grazie alle tante e varie iniziative. «Tutto è pronto – spiega Angelo Savoldelli di AssoMostre, storico organizzatore con Claudio Petrogalli, negli ultimi anni affiancati da tanti giovani – dispiace per l’annullamento della mostra bovina e della pecora, momento dedicato alla zootecnia, con la partecipazione degli allevatori. Per loro è anche un’occasione di incontro e confronto. Ma la mostra è ricca di proposte, sarà un weekend intenso».

Gli animali

Saranno 55 i cavalli in mostra e poi una trentina di asini, tanti pony, avicoli e conigli. In programma sabato 28 settembre la 59esima rassegna di puledre Haflinger 30 mesi, al pomeriggio la gara di volteggio accademico con prova libera aperta a tutti, alle 20,30 il grande Galà equestre (replica domenica alle 10,30) e poi a seguire musica e animazione con dj fun. Domenica 29 settembre la 30esima mostra interregionale del cavallo Haflinger, alle 10 la sfilata equestre per le vie cittadine che ogni anno attrae una settantina di cavalli con cavalieri e carrozze, alle 14 il concorso caseario e la degustazione guidata.

Durante la due giorni da non perdere mostra di meccanizzazione agricola e trattori d’epoca, stand con prodotti tipici, servizio ristorazione, mostra del fungo, esibizione Fast & Blade, dimostrazione mascalcìa, filatura della lana e toro meccanico. Per i più piccoli battesimo della sella, piscina di mais, gonfiabili e laboratori. Disponibili parcheggi ex discoteca Estasi, e nel prato vicino all’ospedale di Piario (bus-navetta gratuito).

La festa a Branzi

Una festa delle tradizioni contadine. È questa l’alternativa che si metterà in campo a Branzi in sostituzione dell’annuale fiera zootecnica del paese, che in questo 2024 non si potrà svolgere a causa del blocco delle fiere zootecniche. Sabato 28 settembre, infatti, in località Cagnoli, si terrà la manifestazione «Branzi Tradisiù contadina 2024», realizzata dalla Pro loco del paese in collaborazione con il consorzio Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana Dop, il Comune di Branzi e Coldiretti Bergamo. «Davanti al divieto di movimentazione dei bovini e alla sospensione delle mostre zootecniche – dichiara Claudia Curti, della Pro loco di Branzi –, abbiamo deciso di non arrenderci e di proporre una giornata di appuntamenti per valorizzare la cultura contadina e casearia».