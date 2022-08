C’è posta per Mirko, da Mattarella: «Passa dal Quirinale a salutarmi»

Nella mattinata di lunedì 8 agosto, a Leffe, il postino si è fermato davanti alla casa della famiglia Pezzoli, ma nessuno poteva immaginare che cosa stava per recapitare. Nella cassetta della posta lascia una lettera destinata al piccolo Mirko, 10 anni . Una lettera che porta una firma importante: quella di Sergio Mattarella. Ebbene sì, il Capo dello Stato ha risposto a uno scambio epistolare partito dallo stesso Mirko, che aveva scritto al presidente della Repubblica come semplice compito in classe. È stata poi mamma Ester a fare una fotocopia della lettera del figlio e a spedirla al Quirinale.