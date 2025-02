Clusone, inclusione lavorativa e non solo per 19 giovani arrivati dall’Etiopia

«Ci sentiamo accolti»

Dei 73 ragazzi coinvolti (50 uomini e 23 donne), 19 risiedono da fine novembre a Clusone, gli altri a Bergamo, Brembate e Treviolo. Nei giorni scorsi alla Casa dell’Orfano, con i promotori del progetto, il Rotary di Clusone e il mediatore culturale hanno raccontato la loro esperienza: durante la settimana fanno i pendolari, su e giù per la statale 671 in pullman per raggiungere l’istituto Natta a Bergamo. «Ci alziamo alle 5, il pullman passa alle 6.30, alle 8 abbiamo lezione e si torna a casa verso le 17/18, poi si studia. Nel weekend restiamo qui, passeggiamo e andiamo verso il paese. Sono tutti amichevoli – racconta in un perfetto inglese Fick, 18enne neo diplomato al liceo scientifico in Etiopia –, è una bella esperienza, ci sentiamo accolti, come a casa». Per Getahun, 22 anni, laureato in farmacia all’inizio l’impatto con Clusone era stato forte: «Quando dalla casa del giovane a Bergamo siamo stati trasferiti a Clusone abbiamo temuto di essere un po’ isolati - ha detto –, invece è un bellissimo posto, le persone sono accoglienti e ci sentiamo parte di una comunità. Ora l’obiettivo è finire al meglio questo percorso. Qui stanno investendo sulla mia formazione quindi vorrei restare». Anche per Wendmeneh, 19 anni, l’obiettivo è crescere, trovare un lavoro ma pensare anche alla propria terra. «Ringraziamo la Fondazione It e Confindustria per l’opportunità e il Rotary per l’accoglienza e la vicinanza» ha detto il giovane ricordando in particolare il panettone condiviso durante le feste. Il coinvolgimento del Rotary clusonese è legato soprattutto alle competenze linguistiche «abbiamo investito in un’app che attraverso l’intelligenza artificiale simula situazioni reali che facilitano l’apprendimento della lingua italiana – ha spiegato il presidente Paolo Fiorani –. Il nostro obiettivo è agevolare l’inclusione dei ragazzi, aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro ma anche nella comunità».