Coltiva marijuana in camera da letto: arrestato con 28 piantine

Una camera da letto «trasformata» in una serra per la coltivazione di marijuana. L’odore delle 28 piantine ha attirato però l’attenzione dei carabinieri della stazione di Gandino che, mercoledì 5 marzo, hanno deciso di effettuare un controllo mirato. Poiché il proprietario non era in casa, con una scusa è stato invitato a presentarsi successivamente in caserma.