Competenza e passione, Fiorano piange l’artigiano Beatrisini

Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, un lavoro che amava e per cui era molto apprezzato. Paolo Camillo Beatrisini, il 51enne di Fiorano al Serio morto martedì sera in un incidente in moto ad Albino, era molto conosciuto e richiesto per via della sua professione. Artigiano montatore di arredi da tanti anni, collaborava con diversi studi di interior design e negozi, come «Casanova Arredamenti» di Bergamo dove «era uno di famiglia – riferiscono, molto scossi, i membri del team di Casanova –. Il nostro è un bel gruppo, affiatato, e lui era con noi da ormai 16 anni. Lo chiamavamo scherzando “vecchio orso”, in realtà era una persona dal cuore tenero. Professionalmente era impeccabile, la nostra punta di diamante».