Cordoglio per la morte Diego Bertocchi, sindaco di Selvino, aveva 35 anni

È morto Diego Bertocchi, 35 anni, sindaco di Selvino . Da tempo combatteva con una malattia degenerativa, la Sla , che aveva affrontato con grande forza e determinazione, continuando a presenziare agli eventi ufficiali del paese e coordinando le attività della sua Giunta, l’ultima sabato in remoto.

Bertocchi era stato ri confermato sindaco dagli elettori selvinesi nel 2019 per il secondo mandato, dopo che a sorpresa aveva vinto le elezioni con la lista civica «Selvino in Comune» nel 2014.