Covid, i verbali dell’inchiesta su Alzano: «Ognuno voleva fare una cosa diversa dall’altro: era un caos»

Ernesto Ravelli, 83 anni, di Villa di Serio, la prima vittima di Covid registrata ufficialmente in Bergamasca, era da poco stato dimesso dalla Medicina dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano, ma sabato 22 febbraio 2020 si ripresentò al Pronto soccorso accusando un’insufficienza respiratoria. Sarebbe dovuto finire nel reparto che lo aveva avuto in carico, ma venne dirottato in Chirurgia per un banale dettaglio. Svelato da un’infermiera dell’area chirurgica del presidio sanitario seriano ai carabinieri del Nas di Brescia il 30 aprile del 2020 in un verbale di sommarie informazioni che «L’Eco di Bergamo» ha avuto modo di consultare . «Perché in Pronto soccorso gli era stato applicato il casco C-Pap e in Medicina non vi è disponibilità di attacchi per C-Pap».