Dal Serio al Garda l’inclusione va al largo con «Insieme per mano»

Giovani di Alzano Lombardo, Ponteranica, Cene e Bergamo che hanno vissuto in maniera pesante la pandemia e per questo scelti dagli organizzatori del Circolo Vela Gargnano per partecipare alla prestigiosa regata internazionale che coinvolge i team di 10 nazione europee. Al loro fianco, l’associazione «Insieme per mano» di Nembro, alla quale sarà devoluto il ricavato della European Dream Cup Charity Dinner, la cena di gala esclusiva, per soli 200 ospiti, che si terrà questa sera nell’incanto della Torre San Marco, prestigiosa location bordo lago a Gardone Riviera, con l’ospite d’onore Sergio Múñiz, il bell’attore, cantante e modello spagnolo, ormai di casa in Italia (per donare il proprio contributo si può visitare la pagina www.europeandreamcup.eu/charitydinner).