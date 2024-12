Dalle Fiorine di Clusone l’albero di Natale per Mattarella

Gli abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto regalargli un abete della nostra valle, segno della prosecuzione del nostro rapporto di amicizia

«Nelle scorse settimane abbiamo pensato di scrivere una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare la vicinanza che aveva avuto nei confronti della Provincia di Bergamo nei mesi terribili del Covid, venendo a farci visita – racconta il presidente della Comunità montana Valle Seriana, Giampiero Calegari –. Gli abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto regalargli un abete della nostra valle da usare come albero di Natale per il Quirinale, che questo fosse il segno della prosecuzione del nostro rapporto di amicizia». La missiva di Calegari ha ricevuto una risposta nel giro di poco: l’ufficio di Presidenza ha confermato la disponibilità del Colle ad accogliere il dono. «Anzi, ci hanno scritto di mandarne due, un albero per il Quirinale e un altro per Castelporziano, una delle residenze del Presidente della Repubblica» fa sapere Calegari.