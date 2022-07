Diana, nullaosta per i funerali. L’autopsia svela: «Cinque giorni di agonia»

Oggi, mercoledì 27 luglio, la Procura di Milano ha concesso il nulla osta ai funerali di Diana Pifferi , la bimba di un anno e mezzo trovata morta mercoledì mattina dopo che la madre Alessia Pifferi, 36 anni, l’aveva lasciata da sola per sei caldi e interminabili giorni per stare con il compagno Mario D’Ambrosio a Leffe. E con il nullaosta le onoranze funebri hanno potuto appendere davanti all’abitazione di Ponte Lambro, periferia est di Milano, il manifesto funebre sul quale, oltre alla dicitura che spiega che «il giorno e l’ora dei funerali verranno comunicati in seguito», compare per la prima volta una foto della piccola Diana: seduta sul lettone e circondata dai palloncini rosa, indossa una gonna rosa e un cerchietto con un fiocco.