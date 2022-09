Film, laboratori e cucina: il Patronato in festa apre le porte alla città

Torna fino a domenica la Festa del Patronato San Vincenzo, un’occasione desiderata e attesa per aprire la porte al territorio . «La festa si inserisce nella tradizione dell’incontro degli ex allievi – spiega il direttore don Davide Rota – che da bambini avevano conosciuto don Bepo e vissuto il Patronato, sentito come la propria famiglia. Il legame era molto forte. Dopo tanti anni cerchiamo di tenere viva questa tradizione, coinvolgendo il territorio».