Frontale tra due auto a Predore, quattro feriti e code sulla litoranea

Incidente stradale lunedì 19 agosto sulla litoranea a Predore. Si tratta di uno scontro frontale tra due auto – due Toyota Yaris – avvenuto verso le 16,30 nella zona del «Molo 31». Quattro i feriti, soccorsi in codice giallo: due donne di 30 e 45 anni, un uomo di 47 e un bambino di 5. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone. In seguito all’incidente la strada è stata chiusa temporeaneamente in entrambe le direzioni e si è formata una lunga coda, dopo circa un’ora la litoranea è stata riaperta a senso unico alternato e poi, verso le 17,40, riaperta completamente. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.