«Giganti» delle Orobie: manto bianco limitato. Si prevede ancora sole

Da mercoledì 1 gennaio e fino a giovedì, aumenterà la probabilità di nebbie e nubi basse sulla Pianura, altrove passaggi di nubi alte e sottili ma con precipitazioni assenti; temperature in rialzo nei valori minimi, in calo nei massimi.

Mancanza di precipitazioni che risulta evidente osservando le montagne delle alte valli completamente spoglie di neve attraverso le immagini catturate dalle web-cam locali oppure da un semplice confronto fotografico con lo stesso periodo degli anni precedenti; a tal proposito è possibile verificare come il quantitativo di neve presente nella Conca del Barbellino alcuni giorni fa risulti comunque inferiore a quella riscontrata lo scorso anno, sebbene lo stesso fosse da considerarsi già avaro dal punto di vista degli accumuli.

Queste anomale condizioni possono trovare conferma, qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, anche dall’analisi delle temperature trasmesse dalle stazioni del Centro meteo lombardo distribuite sulla nostra provincia. Al rifugio Curò, per esempio, la minima di ieri è stata di +3,6 gradi, 4 al rifugio Capanna 2000 di Oltre il Colle, 4,6 al Passo San Marco a fronte dei -2,8 di Poscante di Zogno, -2,1 di Brignano Gera d’Adda, -1 di Fontanella e -0,4 di Fiobbio di Albino. Un fenomeno, quello dell’inversione termica, che si è già manifestato a più riprese nelle scorse settimane e vede l’aria calda sovrastare quella più fredda presente alle quote inferiori (una situazione anomala rispetto al normale andamento della temperatura con il variare della quota).

Non va tuttavia dimenticato che queste frequenti escursioni termiche, associate anche all’azione del vento, portano alla repentina glaciazione dei piccoli corsi d’acqua. È pertanto consigliabile avere nel proprio zaino la necessaria attrezzatura per poter superare, in condizioni di sicurezza, questi piccoli tratti che possono però rappresentare una fonte di potenziale pericolo.