«I disagi del traffico in Valle Seriana: ora serve un passo in più»

Sui problemi di viabilità della Valle Seriana, al centro di una serie di articoli del nostro giornale, il direttore amministrativo di Scame Parre Spa e presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo Agostino Piccinali si è rivolto agli amministratori per chiedere «un passo in più». Destinatari della proposta i consiglieri regionali Michele Schiavi e Jacopo Scandella, il presidente della Comunità montana Valle Seriana Giampiero Calegari, e Martino Bigoni, ideatore e referente del gruppo Facebook «Viabilità in Valle Seriana» (con quasi 26mila utenti). A loro Piccinali chiede di fare squadra per accorciare i tempi delle possibili soluzioni.

Le proposte

«È un tema molto delicato per il nostro territorio – ha spiegato Piccinali –, del quale per fortuna si continua a parlare, soprattutto su L’Eco di Bergamo. Per fare in modo che anche le parziali, ma essenziali modifiche alla nostra viabilità, come l’allargamento delle curve della Selva, l’eliminazione del semaforo di Colzate e della Martinella, la chiusura dell’immissione Gazzaniga-Portico, servono persistenza e coordinamento. Ci sediamo a un tavolo comune? Formiamo una delegazione pronta a presentarsi ai piani alti di Regione Lombardia e di Anas a chiedere ascolto? Se vogliamo fare in modo che qualcosa si smuova e che tutte le idee e i progetti, anche quelli più semplici, non restino solo parole nel vuoto ma diventino qualcosa si concretizzi, bisogna attivarsi. Francamente non credo a breve termine nei grandi progetti – prosegue –, data la tempistica nel realizzarli in Italia, ma piccole azioni a basso costo che possano iniziare a fare la differenza, in attesa di eventuali grandi opere».

Eventi e appuntamenti che saltano