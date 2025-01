Riaperta la statale della Val Seriana, lunedì da incubo per centinaia di automobilisti - Video

Enormi disagi per centinaia di automobilisti, complice l’orario di rientro in valle: il traffico è rimasto completamente bloccato tra Gazzaniga e Ponte Nossa. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava viaggiando in direzione Clusone quando avrebbe urtato un muretto a destra della carreggiata, per poi ribaltarsi. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo e non ha riportato gravi conseguenze.

Le strade alternative

Per chi si è trovato imbottigliato sulla 671 in direzione alta valle, le alternative a ore in coda sono quelle di imboccare la Valle Rossa. Questo è possibile per chi si trova in bassa valle e non ha ancora superato Albino: da qui, passando per Cene e quindi Bianzano, scollinando poi verso il lago d’Endine, si può raggiungere l’alta Val Seriana transitando dalla statale 42 fino a Sovere, la Val Borlezza e di lì a Clusone, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, partendo da Cene.