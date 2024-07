I funerali di Ivo Conti, morto sul lavoro in Svizzera

Si sono celebrati nel pomeriggio di oggi, ad Ardesio, i funerali di Ivo Conti, il 44enne morto folgorato mentre si trovava al lavoro in Svizzera. In tanti hanno voluto stringersi attorno ai familiari, la moglie Anna, i figli Gloria e Bruno, la madre Irene ed i fratelli, per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Una tragica fatalità che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane. Presenti anche molti rappresentanti delle Penne Nere dei comuni dell’Alta Valle Seriana: il 44enne era infatti un alpino.