I lavoratori della Trèves di Cazzano aprono il corteo del 1° maggio - Foto

È una delegazione della Trèves di Cazzano Sant’Andrea, azienda tessile che ha annunciato 40 licenziamenti, ad aprire il corteo dei sindacati bergamaschi per la festa del Primo maggio. Una manifestazione partecipata, partita da piazzale Marconi e che si conclude con i comizi in piazza Vittorio Veneto, in cui si intrecciano temi nazionali e questioni locali.