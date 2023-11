All’interno del ricco calendario di appuntamenti messi a punto dal Comitato per il centenario, non poteva mancare la ricorrenza ufficiale del disastro, in programma per venerdì 1° dicembre tra Valle di Scalve e Val Camonica. A partire da aprile sono stati organizzati, in diversi luoghi della valle - ma non solo - concerti, convegni, celebrazioni religiose, per un totale di oltre cinquanta eventi.

Il programma di venerdì 1° dicembre, tra un mese, prevede un «percorso della memoria» che si snoderà tra Bueggio (la frazione di Vilminore che per prima fu colpita dalla fiumana d’acqua), Dezzo di Scalve e Corna di Darfo Boario Terme, tra le principali località della Val Camonica interessate dal disastro.

Il programma

In tutti e tre i paesi sono in programma gli interventi delle autorità (è attesa ancora la conferma di chi sarà presente) e la deposizione di una corona d’alloro a memoria delle vittime, alle 10 a Bueggio, alle 10,45 al Dezzo e alle 12 a Corna. Accanto alle celebrazioni civili, non mancheranno gli appuntamenti religiosi, con la celebrazione delle Messe solenni in ricordo delle vittime: si partirà alle 7,15, proprio l’orario in cui un secolo prima la diga crollò e le due valli furono travolte dalla fiumana di acqua, a Bueggio, mentre la Messa a Corna sarà alle 16 e al Dezzo alle 20,30.