Il fuoco devastò il suo ristorante a Rovetta: ora riapre, ma a Onore

«Finalmente ritorno a vivere». Così Celestino «Tino» Gibellini condivide la gioia per la nuova avventura che lo porterà, da giovedì 16 gennaio, al timone del «Ristorante Don Bosco» a Onore. Lui è il ristoratore che due mesi fa (sabato 16 novembre) ha visto bruciare il ristorante pizzeria «L’antica pergola», a due passi dalla piazza di San Lorenzo di Rovetta. La riapertura è bella novità anche per i frequentatori del campeggio che si trova proprio accanto al locale, l’ex «Bacaro», rimasto chiuso per circa un anno.

«Era la mia casa»

A due mesi esatti da quel 16 novembre, quando verso le 12 una colonna di fumo aveva allarmato il vicinato e poi le fiamme avevano distrutto il ristorante di Rovetta (fortunatamente senza alcun ferito) causando danni per circa 100mila euro, Celestino Gibellini riparte dalla nuova attività con entusiasmo. «Ho voglia di ricominciare, di tornare a lavorare – sottolinea lo storico cuoco –. Questi due mesi sono stati molto difficili per me, è stato un periodo tragico, nel quale mi sono sentito inutile. “L’antica Pergola”, per 12 anni, è stata la mia casa. Ma lavoro nella ristorazione sin da quando ero un ragazzo. Fermarsi, soprattutto dopo quanto è successo, non è stato semplice. Ora posso ricominciare finalmente a lavorare».

Con Gibellini anche il «vecchio» staff

Nel nuovo locale, che aprirà ufficialmente dalle 9 di giovedì 16 gennaio – l’inaugurazione invece si terrà alle 18 –, ad accompagnare Gibellini ci sarà anche lo staff che in questi anni ha collaborato con lui condividendo il lavoro a «L’antica pergola».

L’aiuto della comunità