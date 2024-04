In sella alla moto si scontra con un’auto a Casnigo, muore Riccardo Carrara

Dramma nel tardo pomeriggio di lunedì a Casnigo: poco prima delle 18, sulla strada statale 671 della Valle Seriana, che in quel tratto prende il nome di via Serio, un motociclista è morto per le conseguenze di uno scontro con un’auto all’altezza dell’azienda «Barachetti Service». La vittima si chiamava Riccardo «Ricky» Carrara, aveva 57 anni e viaggiava in sella al suo scooter Yamaha T-Max: residente a Fiorano al Serio, da qualche tempo abitava a Vertova con la compagna. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Clusone sono intervenuti per i rilievi: da una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza.

La ricostruzione della dinamica

Carrara stava infatti viaggiando verso Clusone al centro della carreggiata della Statale quando, poco prima del Ponte del Costone, la sua moto è stata urtata da una Toyota Yaris che procedeva nello stesso senso di marcia della moto – da Bergamo verso Clusone – e che avrebbe iniziato a svoltare verso sinistra per entrare nel cortile di alcune attività artigianali che si trovano accanto alla carreggiata, sul lato opposto della strada. Proprio in quel momento stava appunto sopraggiungendo la moto guidata da Riccardo Carrara, che probabilmente – ma la dinamica è al vaglio – era in fase di sorpasso. L’impatto è stato inevitabile e il motociclista è stato scaraventato verso sinistra e, senza urtare altri veicoli nel senso opposto di marcia, ha finito la sua corsa contro una cancellata. Un impatto che si è rivelato per lui fatale. I mezzi di soccorso del 118 – l’ambulanza del Corpo volontari della Presolana e l’automedica arrivata dall’ospedale di Piario – hanno rapidamente raggiunto la zona dello scontro. I soccorritori hanno tentato di rianimare per oltre mezz’ora il cinquantasettenne di Fiorano al Serio. Ma alla fine, purtroppo, hanno dovuto desistere. Spetterà ora ai carabinieri il compito di ricostruire le eventuali responsabilità dell’incidente, che è accaduto all’altezza del distributore di carburante Eni, su un tratto rettilineo solitamente molto trafficato. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e del comando provinciale di Bergamo.