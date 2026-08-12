Incendio sul Canto Basso sopra Nese: nubi di fumo visibili a distanza

Nubi di fumo si alzano dalla zona del Canto Basso, sopra Nese, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto è divampato un incendio. Intorno alle 14 stanno intervenendo le squadre dell’Aib (Antincendio boschivo) Val Seriana per le operazioni di spegnimento. Il fumo è ben visibile anche a distanza e compare chiaramente nelle immagini della webcam di Sorisole degli Amici del Monte Canto Alto , a quota 1.146 metri.