Incendio sul Canto Basso sopra Nese: nubi di fumo visibili a distanza
I SOCCORSI IN AZIONE. In azione nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto le squadre Aib Val Seriana: il fumo è ben visibile anche dalla webcam del Monte Canto Alto.Lettura meno di un minuto.
Nubi di fumo si alzano dalla zona del Canto Basso, sopra Nese, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto è divampato un incendio. Intorno alle 14 stanno intervenendo le squadre dell’Aib (Antincendio boschivo) Val Seriana per le operazioni di spegnimento. Il fumo è ben visibile anche a distanza e compare chiaramente nelle immagini della webcam di Sorisole degli Amici del Monte Canto Alto , a quota 1.146 metri.
L’episodio arriva in una stagione segnata da caldo e siccità, che ha riportato in primo piano il tema della prevenzione degli incendi boschivi anche nella Bergamasca. La provincia, pur rimasta finora lontana dalle grandi emergenze che stanno interessando altre zone d’Italia, conta circa 122 mila ettari di superficie forestale, quasi il 45% del territorio.
Particolare attenzione resta proprio per la Valle Seriana, tra le aree bergamasche storicamente più esposte agli incendi boschivi. Fondamentale il lavoro dei volontari Aib, impegnati non solo nello spegnimento, ma anche nella sorveglianza e nella prevenzione.
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