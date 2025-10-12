Investita con il figlio, resta gravissima l’83enne

Resta stabile ma ancora in gravissime condizioni, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la donna 83enne di Casnigo investita nel tardo pomeriggio di venerdì, insieme al figlio in via Brusit, nella periferia del paese . La signora residente nel centro, e proprietaria di un terreno agricolo in zona, adibito ad orto, stava tagliando la siepe che delimita la sua proprietà con la strada, coadiuvata dal figlio 57enne, quando un uomo di 67anni, alla guida di un motorino, è uscito di strada e li ha travolti.

L’investitore è stato subito sottoposto al pretest per accertare la presenza di alcol nel sangue, che ha dato esito positivo. Successivamente, in ospedale, è stato sottoposto ad ulteriori prelievi, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni. Le indagini sono seguite dai militari del Comando Compagnia carabinieri di Clusone. L’impatto è stato molto violento, e i soccorsi sono scattati in codice rosso attorno alle 18.30. Sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica e anche l’elicottero del 118 alzatosi in volo da Sondrio. I due uomini sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale, mentre le condizioni della signora sono parse sin da subito più gravi. Il figlio, medicato all’ospedale di Alzano Lombardo, è stato dimesso nella notte e ha riportato un trauma cranico, con diverse escoriazioni ed ematomi sul corpo.