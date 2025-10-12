Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 12 Ottobre 2025

Investita con il figlio, resta gravissima l’83enne

L’INCIDENTE. La signora residente nel centro, e proprietaria di un terreno agricolo in zona, adibito ad orto, stava tagliando la siepe che delimita la sua proprietà con la strada.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luogo dell’incidente
Il luogo dell’incidente

Casnigo

Resta stabile ma ancora in gravissime condizioni, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la donna 83enne di Casnigo investita nel tardo pomeriggio di venerdì, insieme al figlio in via Brusit, nella periferia del paese. La signora residente nel centro, e proprietaria di un terreno agricolo in zona, adibito ad orto, stava tagliando la siepe che delimita la sua proprietà con la strada, coadiuvata dal figlio 57enne, quando un uomo di 67anni, alla guida di un motorino, è uscito di strada e li ha travolti.

Il figlio, medicato all’ospedale di Alzano Lombardo, è stato dimesso nella notte e ha riportato un trauma cranico, con diverse escoriazioni ed ematomi sul corpo

L’investitore è stato subito sottoposto al pretest per accertare la presenza di alcol nel sangue, che ha dato esito positivo. Successivamente, in ospedale, è stato sottoposto ad ulteriori prelievi, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni. Le indagini sono seguite dai militari del Comando Compagnia carabinieri di Clusone. L’impatto è stato molto violento, e i soccorsi sono scattati in codice rosso attorno alle 18.30. Sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica e anche l’elicottero del 118 alzatosi in volo da Sondrio. I due uomini sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale, mentre le condizioni della signora sono parse sin da subito più gravi. Il figlio, medicato all’ospedale di Alzano Lombardo, è stato dimesso nella notte e ha riportato un trauma cranico, con diverse escoriazioni ed ematomi sul corpo.

«Stavano operando in totale sicurezza – spiega la figlia dell’83enne –, ben oltre la linea bianca che delimita la carreggiata, ed era ancora ben chiaro, ma sono stati travolti in pieno». In zona sono ben visibili i segni dell’impatto del motorino contro il muretto che delimita la proprietà della signora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Alzano Lombardo
Bergamo
Sondrio
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Politica
Enti locali
Ospedale Papa Giovanni XXIII
118