Investita da un’auto, muore dopo 11 giorni in ospedale: Gazzaniga piange Lidia Noris

Sì è spenta a undici giorni di distanza dall’incidente in cui è stata travolta da un’auto Lidia Noris, 70 anni, di Gazzaniga, conosciuta in paese per il suo impegno nel sindacato Cisl. Nel primo pomeriggio dello scorso 25 marzo era stata investita sulle strisce pedonali e sbalzata a terra all’incrocio tra via Battisti e via Vittorio Veneto, nel centro di Gazzaniga, mentre si stava recando nell’ufficio in cui, come volontaria, si occupava di accogliere le persone e rispondere alle telefonate. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi a causa di un trauma cranico e la donna è deceduta venerdì 5 aprile all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.