Investito dalla sua auto: 83enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Ha parcheggiato l’auto, ha aperto il bagagliaio per caricare della legna ma la macchina si è messa in movimento indietreggiando verso di lui. Un villeggiante 83enne è stato trascinato per diversi metri fino a quando la macchina si è fermata andandosi a schiantare contro un albero ai margini della carreggiata. L’uomo è rimasto incastrato sotto l’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Clusone per liberarlo. L’incidente è avvenuto verso le 15.30 di sabato 16 marzo a Gandellino in località Tezzi Alti.