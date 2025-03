La Giornata in memoria delle vittime del Covid in Bergamasca - Foto e video

A Bergamo una mattinata intensa, di ricordo, nella Giornata in memoria delle vittime del Covid che si celebra il 18 marzo. Tante le iniziative anche in provincia, da Alzano a Nembro, epicentro nei primi mesi della pandemia, da Seriate e Clusone.

Ad Alzano Lombardo

Alzano ha ricordato i suoi morti alle 20 in piazza Italia. Nessun discorso, ma un momento di silenzio e raccoglimento. Per l’occasione è stata riaccesa, dopo la pausa invernale, la Coppa della vita della fontana: «Un momento di ricordo per chi ci ha lasciato e di ringraziamento per chi si è impegnato a favore della comunità», ha detto il sindaco Camillo Bertocchi.

Il momento di raccoglimento ad Alzano Lombardo

A Nembro

Anche la comunità di Nembro ha sperimentato nel profondo la sofferenza generata dalla pandemia, che ha portato lutti praticamente in ogni famiglia. L’appuntamento ufficiale di commemorazione si è tenuto alle 20,30: nella chiesa plebana del paese la Messa in ricordo delle 188 vittime, seguita da una fiaccolata per le vie del paese, fino al memoriale, dove le autorità pronunceranno i loro discorsi.

La fiaccolata in memoria delle vittime del Covid a Nembro

(Foto di Agazzi)

A Seriate

Anche quest’anno, la parrocchia di Seriate propone - con inizio alle 20,45 - la Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa giubilare di San Papa Giovanni XXIII a Paderno e arrivo alla chiesa di San Giuseppe. Quest’ultima chiesa salì alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali per aver accolto, tra marzo e aprile del 2020, ben 466 bare di defunti a causa del Covid, di cui 196 seriatesi e 270 di varie località.

La partenza della via Crucis a Seriate

(Foto di Colleoni) Momenti prima della partenza della via Crucis

(Foto di Colleoni)

A Clusone

Dalle 20 a Clusone una fiaccolata silenziosa da vari punti della città, per raggiungere il cimitero per un momento di preghiera. Qui saranno consegnati anche dei lumini che poi le persone potranno lasciare sulle tombe dei propri cari. La gente sta ritrovando in diversi luoghi della città: alle 20 alla chiesa dei Morti Nuovi alle Fiorine, alle 20,15 al parcheggio di via dei Murù, alle 20,30 in piazza della Rocca e in via Sant’Alessandro (parcheggio carabinieri) e alle 20,45 all’oratorio di Clusone, da lì si raggiungerà con le fiaccole il cimitero.