La tradizione per eccellenza: a Parre la sagra degli scarpinòcc

La festa organizzata da pro loco Parre, lo scorso marzo, è stata riconosciuta Sagra di Qualità, dopo un’attenta analisi avvenuta durante la scorsa edizione. «Quest’anno grazie al marchio ricevuto “Sagra di Qualità”– spiega il presidente di pro loco Parre, Omar Palamini –, abbiamo voluto introdurre insieme all’amministrazione comunale, una conferenza di apertura, domani alle 15, durante la quale verrà spiegata l’importanza del marchio ricevuto, istituito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), le modalità di analisi da parte della commissione, e come un prodotto tipico e la sagra che lo promuove, possano costituire una risorsa per lo sviluppo turistico e territoriale. Tra i relatori presenti Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia, Maurizio Forchini, presidente di Promoserio e Luca Concini, membro della commissione di valutazione lo scorso anno durante la sagra, oltre ad autorità locali».

Gli scarpinòcc di Parre

La sagra verrà inaugurata venerdì 18 agosto alle 16,30 con la tradizionale sfilata, partendo da piazza San Rocco e accompagnata dal corpo musicale di Parre, per raggiungere l’oratorio. Alle 19 apertura della cucina: oltre agli scarpinòcc, si potranno gustare altri piatti della cucina tradizionale bergamasca come la «bèrgna», carne di pecora essiccata, costine, spiedini, polenta e molto altro. Protagonista della sagra è senza dubbio lo «Scarpinòt», il tipico raviolo di origine parrese. Il nome si riferisce alla forma che richiama vagamente quella delle calzature artigianali di panno, che le donne del paese cucivano per la famiglia. Per l’occasione è stato previsto anche il «Fuori Sagra», con un calendario di esperienze per scoprire le bellezze più nascoste di Parre, tra cultura e natura. Per maggiori informazioni e prenotazioni a riguardo chiamare il numero 331.7740890.