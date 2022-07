La transumanza affascina, in centinaia a Valcanale per la festa - Video

Come vuole la tradizione, nel fine settimana scorso Valcanale di Ardesio ha ospitato la «Festa della transumanza». La manifestazione, promossa dall’associazione Valcanale Team, è nata con il proposito di ricordare le molteplici attività legate al mondo della pastorizia che, con l’arrivo dell’estate, dal fondovalle si spostano verso gli alpeggi in quota, non senza difficoltà. L’evento, sia nel pomeriggio di sabato che per l’intera giornata di domenica, ha avuto come fulcro la tensostruttura montata nei pressi del laghetto della frazione. «Siamo contenti - ha detto il presidente dell’associazione, Lorenzo Zucchelli -per l’interesse dimostrato dalla gente per le varie iniziative che abbiamo voluto proporre. Da un lato, è emerso lo stupore di chi vive in città, soprattutto nei bambini, nel vedere questo interminabile gregge passare per le vie del paese. Dall’altro, ci rendiamo conto che anche noi stessi viviamo questa ricorrenza come un evento di allegria perché evoca l’inizio dell’estate».