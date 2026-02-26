Lina e Giacomo, nati nella stessa casa di Clusone e morti insieme a 92 anni

Sono nati, hanno vissuto e sono morti insieme. E l’eredità più bella lasciata ai loro tre figli sta impressa nella frase scelta per annunciare la loro scomparsa: «Avete lasciato nei nostri cuori le tracce più preziose della vostra esistenza... e lì le terremo per sempre». Se si esaurisse nel freddo calcolo delle coincidenze, la notizia della morte di Rachele (conosciuta come Lina) Locatelli e del marito Giacomo Rossi di Clusone, avvenuta mercoledì 25 febbraio nell’arco di poche ore di distanza, la si potrebbe archiviare come uno di quei casi particolari della vita.

Entrambi 92 anni, 67 di matrimonio

Ma è proprio la loro vita ad avere tanto da raccontare: 67 anni di vita insieme, nel matrimonio, che in realtà sono 92. «Mamma e papà sono nati praticamente insieme: lei il primo luglio del 1933, lui il giorno dopo, il 2 – spiega il figlio Mario, loro ultimogenito –. E sono proprio vissuti insieme, dall’inizio alla fine, visto che erano nati e cresciuti nella stessa casa, lui al piano terra e lei sopra, in zona Longarete». Insieme bambini, insieme adolescenti, poi la scelta di sposarsi, 67 anni fa, di metter su casa in via Baldi e la nascita dei tre figli da crescere e far studiare.

Una lunga vita di sacrifici e amore

Mercoledì 25 febbraio l’epilogo di una lunga vita di sacrifici e devoto amore l’uno per l’altra, per i figli e i nipoti, con l’impegno, anni fa, anche per i giovani e la comunità.

Erano ricoverati nella stessa struttura da venerdì 20 febbraio, senza che nessuno dei due sapesse dell’altro. «Il papà si è aggravato nell’ultimo mese, quindi venerdì mattina l’abbiamo portato all’hospice di Pisogne e nel pomeriggio anche la mamma, che da sette anni era seguita per una forma aggressiva di Alzheimer». I ricordi che sfuggono, l’autonomia che abbandona un corpo abituato a carezze e disciplina che hanno tirato grandi e fatto studiare Luigi, Benedetto e Mario e, tutt’intorno, la sollecitudine di figli e nuore che si alternano il sabato e la domenica, quando non c’è la badante. «Papà non ha mai voluto mandarla in Rsa, è sempre rimasta in casa» e qui è stata con lui fino a venerdì, poi la natura o il Padreterno hanno voluto che anche l’inizio di una nuova Vita fosse insieme: «La mamma è morta stamattina (mercoledì 25 febbraio, ndr) alle 3,15 e il papà alle 13» in due camere della stessa struttura e dal pomeriggio sono nella chiesa di San Luigi adiacente alla basilica di Clusone, uno accanto all’altra.

I funerali in Basilica