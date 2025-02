«L’orso ha predato i miei vitelli, ma all’alpeggio non rinuncerò»

L’orso in Bergamasca

In Bergamasca, come riferito dalla polizia provinciale, non vi è una popolazione stabile di orso bruno, ma solo «erratismi» di maschi giovani in dispersione che si allontanano dai siti stabili di presenza delle femmine (Trentino-Alto Adige) per rientravi quando sono maturi sessualmente e socialmente accettati nelle competizioni per la riproduzione. E durante questo loro «vagare» si rendono protagonisti di predazioni di animali per sfamarsi.

«In alpeggio nuova strategia»

«Una mattina – continua Gusmini – abbiamo trovato un vitello sbranato. Ho chiamato la polizia provinciale, che è venuta per un sopralluogo e ha stabilito dalla carcassa che era opera di un orso. Nei giorni successivi ho poi cercato un altro vitello scomparso e l’ho trovato predato in un altro punto, nello stesso identico modo». Da qui la decisione di mutare le abitudini in alpeggio: «È la prima volta che registro questi episodi – continua – anche se nel 2023 non ho più ritrovato altri due vitelli. In quel caso nemmeno morti. Sono un veterinario e gli animali sono il mio pane, è inutile avere paura. Bisogna però cambiare alcune abitudini. Come allevatore di bovini, eviterò d’ora in poi di far partorire le vacche in alpeggio, ritardando i parti a dicembre, quando gli animali sono in stalla. Così, in primavera, i vitelli saranno già più grandi, in grado di difendersi e meno vulnerabili ai predatori e li posso portare in alpeggio. Gli adulti infatti non hanno avuto problemi. I predatori (lupi o orsi che siano) attaccano animali deboli, piccoli o appena nati». «Non rinuncerò all’alpeggio – conclude – perché è fondamentale per il sostentamento dei nostri animali. Non ho alternative, ma posso cambiare strategia: portare in alpeggio animali più forti e maturi e non farli partorire all’esterno».